«Спартак» заключил контракты с двумя нападающими

Московский «Спартак» объявил о подписании контрактов с двумя нападающими, сообщила клубная пресс-служба.

Команду пополнили Герман Рубцов и Владислав Джиошвили. Оба хоккеиста являются обладателями Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». При этом Рубцов в минувшем сезоне успел дебютировать за основной состав красно-белых, проведя в регулярном чемпионате КХЛ 18 матчей и набрав в них 13 (8+5) очков.

Напомним, ранее красно-белые подписали Павла Порядина и Александра Бурмистрова, а пост главного тренера команды занял Алексей Жамнов.

В сезоне-2022/23 «Спартак» не сумел выйти в плей-офф Кубка Гагарина.