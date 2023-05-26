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Неизвестные взломали сайт минского «Динамо»

Команда предупредила, что в настоящее время сайт не контролируется.
26 мая 2023 22:39
автор: Александр Евграфов

Официальный сайт хоккейного клуба «Динамо» из Минска взломан и в настоящее время не контролируется клубом, сообщается в Telegram-канале белорусского клуба.

«На данный момент ведутся необходимые работы по восстановлению доступа», - говорится в сообщении.

Минское «Динамо» выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года. В завершившемся сезоне клуб занял восьмое место в Западной конференции, и уступило санкт-петербургскому СКА в первом раунде плей-офф со счетом 4-2 в серии.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
Неизвестные взломали сайт минского «Динамо»
Команда предупредила, что в настоящее время сайт не контролируется.
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