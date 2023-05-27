Дадонов пропустит пятую игру полуфинала Кубка Стэнли против «Вегаса»

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов не сыграет в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса», заявил главный тренер «Далласа» Питер Дебур, которого цитирует пресс-служба клуба.

Ранее россиянин получил травму нижней части тела и пропустил четвертую игру. В плей-офф на счету Дадонова 16 матчей, в которых он забросил 4 шайбы и сделал 6 голевых передач.

В финальной серии Западной конференции «Вегас» ведет в серии с «Далласом» до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится 28 мая в 03:00 по московскому времени.

Ранее «Флорида Пантерз» стала первым финалистом Кубка Стэнли, победив в финальной серии Восточной конференции «Каролину Харрикейнз» 4-0.