СКА и «Зенит» поздравили Санкт-Петербург с 320-летием

Хоккейный клуб СКА в своем Telegram-канале опубликовал поздравление Санкт-Петербургу с 320-летием города.

«Петербургу – 320. Городу белых ночей, разведенных мостов, свежего ветра, поребриков, весенней корюшки, Алых Парусов, стихов и музеев. Городу-герою. Городу, где никогда не забывают зонт и глее искренне любят спорт в общем и хоккей в частности! Наши поздравления самому прекрасному и величественному городу на земле», - говорится в сообщении.

В СКА отметили, что вся история клуба неразрывно связана с историей Ленинграда и Петербурга. Будущие армейские хоккеисты защищали город во время блокады, в 70-80-е годы полные трибуны «Юбилейного» рукоплескали бронзовым успехам ленинградской команды, в 2015 и 2017 годах сотни тысяч горожан праздновали победу в Кубке Гагарина на Невском проспекте и Дворцовой площади.

Хоккейный клуб отметил, что для игроков большая честь быть частью истории Петербурга и радовать горожан своей игрой.

Ранее Санкт-Петербург с 320-летием поздравил действующий чемпион России по футболу – «Зенит».