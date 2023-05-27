В Казахстане рассказали, как намерены добиться проведения чемпионата мира у себя в стране

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев рассказал, что нужно сделать для того, чтобы чемпионат мира по хоккею прошел в этой стране.

«В будущем обязательно планируем подавать заявку. Мы более детально подготовимся, учтем все ошибки в ходе предыдущей заявочной компании, опыт стран, которые также с первого раза не набирали голосов, постараемся выступить единым кулаком и все-таки принести чемпионат мира, такое шикарное событие, в Азию», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что турнир 2027 года пройдет в Германии.

В эти дни завершается чемпионат мира в финском Тампере и Риге, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. В полуфинала встретятся Канада - Латвия и США - Германия.