Защитник Николаев перешел из «Металлурга» в «Адмирал»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Илья Николаев выступит в следующем сезоне в составе владивостокского «Адмирала», сообщается в официальном Telegram-канале дальневосточного клуба КХЛ.

Взамен магнитогорский клуб получит права на белорусского защитника Данилу Паливко, который прошедший сезон провел в составе гродненского «Немана».

Соглашение с «Адмиралом» носит односторонний характер и заключено сроком на два года. На счету 21-летнего защитника 83 матча в КХЛ, в которых он сделал семь результативных передач.