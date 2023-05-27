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КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона

Оценка производилась для анализа эффективности руководства клубов.
27 мая 2023 12:33
автор: Александр Евграфов

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов по итогам сезона-2022/23 года, который поможет проанализировать эффективность менеджмента.

Два года назад Совет директоров лиги утверди методологию расчета рейтинга. В него включены спортивные достижения, стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания, работа со СМИ.

Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, выигравший два года подряд Кубка Гагарина. Прежний лидер магнитогорский «Металлург» опустился на пятое место.

источник:
КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона
Оценка производилась для анализа эффективности руководства клубов.
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