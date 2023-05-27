КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов по итогам сезона-2022/23 года, который поможет проанализировать эффективность менеджмента.

Два года назад Совет директоров лиги утверди методологию расчета рейтинга. В него включены спортивные достижения, стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания, работа со СМИ.

Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, выигравший два года подряд Кубка Гагарина. Прежний лидер магнитогорский «Металлург» опустился на пятое место.