ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная России победила Беларусь на Кубке Будущего

На турнир каждая страна заявила по две национальные команды.
27 мая 2023 13:17
автор: Максим Скороходов

В Минске начался молодежный хоккейный турнир Кубок Будущего.

В первой игре соревнования участвовали красная сборная России и национальная команда Беларуси (U-20).

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 5:1. За нее дубль оформил Кирилл Долженков (забив на 11-й и 27-й минутах), также по шайбе забросили Иван Янченко (5), Роман Канцеров в большинстве (13), Дмитрий Симашев, также в численном преимуществе (23).

У белорусов гол на счету Артема Никитича.

Второй матч турнира начнется 27 мая в 19:00 мск, в нем сыграют сборная Беларуси (U-21) и белая команда России.

Кубок Будущего

Россия (красные) - Беларусь (U-20) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Янченко, 4:12; Долженков, 10:23, 26:40; Канцеров, 12:28 (б); Симашев (б), 22:12 - Никитич, 23:12

Вратари: Мурашов - Шостак (до 12:58), Зинаддин

источник: «Советский спорт»
Сборная России победила Беларусь на Кубке Будущего
На турнир каждая страна заявила по две национальные команды.
27.05.2023 13:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона
КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона
Оценка производилась для анализа эффективности руководства клубов.
27.05.2023 12:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Защитник Николаев перешел из «Металлурга» в «Адмирал»
Защитник Николаев перешел из «Металлурга» в «Адмирал»
Взамен владивостокский клуб предложил права на защитника из Беларуси.
27.05.2023 11:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В Казахстане рассказали, как намерены добиться проведения чемпионата мира у себя в стране
До 2027 года места проведения турниров известны.
27.05.2023 10:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА и «Зенит» поздравили Санкт-Петербург с 320-летием
Город празднует свой юбилей.
27.05.2023 10:10
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дадонов пропустит пятую игру полуфинала Кубка Стэнли против «Вегаса»
Российский нападающий получил травму нижней части тела.
27.05.2023 08:51
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Неизвестные взломали сайт минского «Динамо»
Команда предупредила, что в настоящее время сайт не контролируется.
26.05.2023 22:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» заключил контракты с двумя нападающими
«Спартак» заключил контракты с двумя нападающими
Клуб продолжает активную селекцию.
26.05.2023 20:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Он слабенький». Овечкин унизил Дзюбу
Капитан «Вашингтона» прибыл на базу «Динамо».
26.05.2023 19:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Фетисов заявил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года для него не существует
По мнению советского хоккеиста, обсуждать мировое хоккейное первенство является преступлением перед Россией. 
26.05.2023 17:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика