Сборная России победила Беларусь на Кубке Будущего

В Минске начался молодежный хоккейный турнир Кубок Будущего.

В первой игре соревнования участвовали красная сборная России и национальная команда Беларуси (U-20).

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 5:1. За нее дубль оформил Кирилл Долженков (забив на 11-й и 27-й минутах), также по шайбе забросили Иван Янченко (5), Роман Канцеров в большинстве (13), Дмитрий Симашев, также в численном преимуществе (23).

У белорусов гол на счету Артема Никитича.

Второй матч турнира начнется 27 мая в 19:00 мск, в нем сыграют сборная Беларуси (U-21) и белая команда России.

Кубок Будущего

Россия (красные) - Беларусь (U-20) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Янченко, 4:12; Долженков, 10:23, 26:40; Канцеров, 12:28 (б); Симашев (б), 22:12 - Никитич, 23:12

Вратари: Мурашов - Шостак (до 12:58), Зинаддин