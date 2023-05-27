Шестикратный чемпион мира Лебедев обвинил Тихонова в развале советского хоккея

Шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев уверен, что тренер Виктор Тихонов развалил советский хоккей.

«Его ЦСКА начал забирать всех перспективных игроков из провинции под видом службы в армии? Нет, все началось еще раньше. Он развалил все клубы средней полосы России - Саратов, Пензу и так далее, когда возглавил рижское «Динамо». Оттуда уже многих хоккеистов брали в Москву, а потом и в остальные города», - приводит «Спорт Уик-энд» слова Лебедева.

Напомним, что под руководством Тихонова сборная СССР выиграла две Олимпиады и восемь чемпионатов мира.

Также под руководством наставника олимпийским чемпионом стала объединенная сборная стран СНГ.