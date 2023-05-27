Тренер сборной Латвии пожаловался на судей полуфинала ЧМ-2023 с Канадой

Помощник главного тренера сборной Латвии Петтери Нуммелин подверг критике работу судей полуфинального матча чемпионата мира с Канадой.

Напомним, что игра завершилась победой североамериканской команды со счетом 3:2. Встречу судили финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Вряд ли нам давали много шансов против великой Канады. Однако Латвия вела в матче 2:1, но проиграла 2:3. Потом эта парочка судей. Надеюсь, что они больше не отработают ни матча на этом турнире. Повлияли ли судьи на результат? Не могу сказать, но были моменты, которые затем точно будут разбираться», — цитирует Нуммелина Iltalehti.

В другом полуфинале сыграют США и Германия.