ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер сборной Латвии пожаловался на судей полуфинала ЧМ-2023 с Канадой

Финал состоится в воскресенье, 28 мая.
27 мая 2023 19:47
автор: Александр Поволоцкий

Помощник главного тренера сборной Латвии Петтери Нуммелин подверг критике работу судей полуфинального матча чемпионата мира с Канадой.

Напомним, что игра завершилась победой североамериканской команды со счетом 3:2. Встречу судили финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Вряд ли нам давали много шансов против великой Канады. Однако Латвия вела в матче 2:1, но проиграла 2:3. Потом эта парочка судей. Надеюсь, что они больше не отработают ни матча на этом турнире. Повлияли ли судьи на результат? Не могу сказать, но были моменты, которые затем точно будут разбираться», — цитирует Нуммелина Iltalehti.

В другом полуфинале сыграют США и Германия.

источник: Iltalehti.fi
Тренер сборной Латвии пожаловался на судей полуфинала ЧМ-2023 с Канадой
Финал состоится в воскресенье, 28 мая.
27.05.2023 19:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шестикратный чемпион мира Лебедев обвинил Тихонова в развале советского хоккея
Шестикратный чемпион мира Лебедев обвинил Тихонова в развале советского хоккея
Подразумевается не выкуп всех игроков в ЦСКА.
27.05.2023 17:04
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Канада вышла в финал ЧМ-2023 одержав волевую победу над Латвией
Канада вышла в финал ЧМ-2023 одержав волевую победу над Латвией
Латвийская команда впервые сыграет в матче за бронзовые медали.
27.05.2023 16:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Латвия обыгрывает Канаду после второго периода в полуфинале чемпионата мира
Латвия обыгрывает Канаду после второго периода в полуфинале чемпионата мира
Игра проходит в финском Тампере.
27.05.2023 16:05
Хоккей
Лочмелис вывел Латвию вперед в полуфинальном матче ЧМ-2023 с Канадой
Латвийская команда уже добилась лучшего результата в своей истории.
27.05.2023 14:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Большие проблемы в мире создал не Овечкин». Экс-тренер «Вашингтона» поддержал россиянина
Специалист отметил, что в «Вашингтоне» старались держаться подальше от политики.
27.05.2023 14:06
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная России победила Беларусь на Кубке Будущего
На турнир каждая страна заявила по две национальные команды.
27.05.2023 13:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона
КХЛ опубликовал итоговый рейтинг клубов по итогам сезона
Оценка производилась для анализа эффективности руководства клубов.
27.05.2023 12:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Защитник Николаев перешел из «Металлурга» в «Адмирал»
Защитник Николаев перешел из «Металлурга» в «Адмирал»
Взамен владивостокский клуб предложил права на защитника из Беларуси.
27.05.2023 11:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В Казахстане рассказали, как намерены добиться проведения чемпионата мира у себя в стране
До 2027 года места проведения турниров известны.
27.05.2023 10:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика