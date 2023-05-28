Гол Барбашева не помог «Вегасу» обыграть «Даллас» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

На «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе завершился пятый матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

«Вегас» на своем льду уступил «Далласу» со счетом 2:4.

В составе «Старз» по шайбе забросили Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон. Дубль оформил Тай Делландреа.

У «рыцарей» отличились российский нападающий Иван Барбашев и Чандлер Стивенсон.

Таким образом, счет в серии сейчас 3-2 в пользу «Вегаса». Шестой матч серии пройдет 29 мая на домашней арене «Далласа».

Ранее в финал Кубка Стэнли пробилась «Флорида».