Гол Барбашева не помог «Вегасу» обыграть «Даллас» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

На «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе завершился пятый матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ.
«Вегас» на своем льду уступил «Далласу» со счетом 2:4.
В составе «Старз» по шайбе забросили Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон. Дубль оформил Тай Делландреа.
У «рыцарей» отличились российский нападающий Иван Барбашев и Чандлер Стивенсон.
Таким образом, счет в серии сейчас 3-2 в пользу «Вегаса». Шестой матч серии пройдет 29 мая на домашней арене «Далласа».
Ранее в финал Кубка Стэнли пробилась «Флорида».
источник: «Советский спорт»