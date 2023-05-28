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«Авангард» официально объявил об уходе Грицюка в СКА

Хоккеист является воспитанником омского клуба.
«Авангард» официально объявил об уходе Грицюка в СКА
28 мая 2023 09:05
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

«Авангард» объявил об уходе российского форварда Арсения Грицюка.

Как сообщает пресс-служба «ястребов», клуб не стал повторять контрактное предложение 22-летнему хоккеисту. Он перейдет в СКА, а взамен «Авангард» получит денежную компенсацию. Арсений находился в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее в СМИ сообщалось, что СКА заплатит игроку 90 млн рублей за два года.

Напомним, за «Авангард» Грицюк провел 144 матча, в которых набрал 84 очка (41+43) и стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

В минувшем сезоне форвард набрал 40 (15+25) очков в 66 играх.

источник: ХК «Авангард»
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