«Авангард» официально объявил об уходе Грицюка в СКА

«Авангард» объявил об уходе российского форварда Арсения Грицюка.

Как сообщает пресс-служба «ястребов», клуб не стал повторять контрактное предложение 22-летнему хоккеисту. Он перейдет в СКА, а взамен «Авангард» получит денежную компенсацию. Арсений находился в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее в СМИ сообщалось, что СКА заплатит игроку 90 млн рублей за два года.

Напомним, за «Авангард» Грицюк провел 144 матча, в которых набрал 84 очка (41+43) и стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

В минувшем сезоне форвард набрал 40 (15+25) очков в 66 играх.