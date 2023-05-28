Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда» после ухода из клуба

Форвард сборной России Арсений Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда».

Ранее стало известно, что 22-летний хоккеист согласился на двухлетний односторонний контракт со СКА.

«Омск, спасибо за нереальную поддержку команды на протяжение всего года! На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце», — написал Арсений на своей странице в соцсети.

Добавим, что в минувшем сезоне Грицюк провел 66 матчей регулярного чемпионата и набрал 40 очков (15+25). В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл 11 встреч и набрал 4 очка (3+1).