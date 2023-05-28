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Буре заявил, что Россия не будет участвовать в чемпионате мира-2024

Бывший хоккеист раскрыл важную информацию.
28 мая 2023 14:50
автор: Степан Шереметьев

Член Совета ИИХФ Павел Буре сообщил о сроках возвращения России на международные турниры.

«Есть информация, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2024 году. А на следующем конгрессе через сезон это решение будут снова пересматривать», - приводит слова Буре «Матч ТВ».

Напомним, что российский и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страны были лишены права проведения нескольких крупных соревнований.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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