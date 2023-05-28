Буре заявил, что Россия не будет участвовать в чемпионате мира-2024

Член Совета ИИХФ Павел Буре сообщил о сроках возвращения России на международные турниры.

«Есть информация, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2024 году. А на следующем конгрессе через сезон это решение будут снова пересматривать», - приводит слова Буре «Матч ТВ».

Напомним, что российский и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страны были лишены права проведения нескольких крупных соревнований.