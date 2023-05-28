«Федоров показал потрясающий результат». Буре - о двух титулах специалиста во главе ЦСКА

Бывший форвард сборной России Павел Буре оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста клуб выиграл два Кубка Гагарина.

«То, чтo Федоров стал два гoда назад главным тренером — это был сюрприз для всeх. Думаю, в том числе и для самого Сeргея. Но он показал потрясающий рeзультат. Не имея опыта, два сeзона подряд выигрывал Кубок Гагарина. И два годa подряд признавался лучшим тренeром КХЛ. Я считаю, это уникальный случай», — приводит «Матч ТВ» слова Буре.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Федоров может возглавить клуб НХЛ.