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«Федоров показал потрясающий результат». Буре - о двух титулах специалиста во главе ЦСКА

Раньше оба выступали в одной тройке нападения команды.
28 мая 2023 15:39
автор: Александр Поволоцкий

Бывший форвард сборной России Павел Буре оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста клуб выиграл два Кубка Гагарина.

«То, чтo Федоров стал два гoда назад главным тренером — это был сюрприз для всeх. Думаю, в том числе и для самого Сeргея. Но он показал потрясающий рeзультат. Не имея опыта, два сeзона подряд выигрывал Кубок Гагарина. И два годa подряд признавался лучшим тренeром КХЛ. Я считаю, это уникальный случай», — приводит «Матч ТВ» слова Буре.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Федоров может возглавить клуб НХЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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