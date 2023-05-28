В «Ак Барсе» рассказали о будущем Даниса Зарипова в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что Данис Зарипов пока не определился, на какой должности в клубе он продолжит работу.

«Встретимся в ближайшее время и обсудим. Нужно понимание, что как он видит свое будущее. Он долгое время провел в хоккее. Необходимо перестроиться. Не все так просто, что захотел на какую-то должность и пошел», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 42-летний хоккеист провел 15 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в «Ак Барсе» и дважды в магнитогорском «Металлурге»), а также трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.