Обладатель Кубка Стэнли определится до 21 июня

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание финальной серии Кубка Стэнли 2023 года. Обладатель самого престижного клубного хоккейного трофея станет известен до 21 июня.

Финальная серия до четырех побед начнется 4 июня на домашнем льду победителя Западной конференции. Второй матч состоится там же 6 июня. Третья и четвертая игры пройдут в Флориде 9 и 11 июня.

Если понадобится, то пятая игра будет 14 июня опять на арене в Лас-Вегасе или Далласе, шестая игра 17 июня во Флориде, а если дело дойдет до седьмого матча, то решающая игра состоится 20 июня.

Время начало матчей в 03:00 по московскому времени.

Первым финалистом Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», победившая «Каролину» в серии со счетом 4-0. Счет в серии «Вегас Голден Найтс» - «Даллас» - 3-2.