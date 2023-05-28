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Обладатель Кубка Стэнли определится до 21 июня

Стало известно расписание финальной серии турнира.
28 мая 2023 17:49
автор: Александр Евграфов

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание финальной серии Кубка Стэнли 2023 года. Обладатель самого престижного клубного хоккейного трофея станет известен до 21 июня.

Финальная серия до четырех побед начнется 4 июня на домашнем льду победителя Западной конференции. Второй матч состоится там же 6 июня. Третья и четвертая игры пройдут в Флориде 9 и 11 июня.

Если понадобится, то пятая игра будет 14 июня опять на арене в Лас-Вегасе или Далласе, шестая игра 17 июня во Флориде, а если дело дойдет до седьмого матча, то решающая игра состоится 20 июня.

Время начало матчей в 03:00 по московскому времени.

Первым финалистом Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», победившая «Каролину» в серии со счетом 4-0. Счет в серии «Вегас Голден Найтс» - «Даллас» - 3-2.

источник: NHL (НХЛ)
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