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Капитан сборной Латвии по хоккею высказался о завоеванной бронзе на чемпионате мира 2023 года

В матче за третье место латвийские хоккеисты одолели сборную США.
28 мая 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш подвел итоги матча за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, в котором его команда победила национальную команду США.

Отметим, что латвийцы добыли победу в овертайме. Игра завершилась со счетом 4:3 в их пользу.

«Эмоции нас переполняют. Завтра мы возвращаемся домой, и вечеринка продлится несколько дней! Мы терпели поражения в самых важных матчах за последние годы, так что это действительно важно для Латвии. Боги шайбы были на нашей стороне», — заявил Даугавиньш в эфире телеканала C More.

Добавим, что сборная Латвии впервые в своей истории завоевала призовые медали хоккейного мирового первенства. Национальная команда находится на 11-й строчке в рейтинге IIHF.

Капитан сборной Латвии по хоккею высказался о завоеванной бронзе на чемпионате мира 2023 года
В матче за третье место латвийские хоккеисты одолели сборную США.
28.05.2023 18:43
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автор: Глеб Шевяков
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