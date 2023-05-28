Капитан сборной Латвии по хоккею высказался о завоеванной бронзе на чемпионате мира 2023 года

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш подвел итоги матча за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, в котором его команда победила национальную команду США.

Отметим, что латвийцы добыли победу в овертайме. Игра завершилась со счетом 4:3 в их пользу.

«Эмоции нас переполняют. Завтра мы возвращаемся домой, и вечеринка продлится несколько дней! Мы терпели поражения в самых важных матчах за последние годы, так что это действительно важно для Латвии. Боги шайбы были на нашей стороне», — заявил Даугавиньш в эфире телеканала C More.

Добавим, что сборная Латвии впервые в своей истории завоевала призовые медали хоккейного мирового первенства. Национальная команда находится на 11-й строчке в рейтинге IIHF.