Руководство «Вашингтона» определилось с новым тренером клуба

Руководство «Вашингтон Кэпиталз» определилось с новым тренером клуба, сообщает Sportsnet со ссылкой на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана.

По данным источника, главным кандидатом является помощник тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Спенсер Карбери.

«Карбери много лет назад был тренером хоккейной команды «Вашингтона», выступающей в Американской хоккейной лиге. Он уже вел переговоры с четырьмя командами на этой неделе, так что я думаю, что ситуация скоро разрешится», - заявил Фридман.

Ранее сообщалось, что Карбери не раз контактировал с представителями «Вашингтона». Текущее соглашение с «Торонто» у Карбери рассчитано до конца следующего сезона. Прежний главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт возглавлял команду с 2020 года, но был уволен в конце нынешнего сезона, в котором клуб занял 13-е место и не попал в плей-офф Кубка Стэнли.