Сборная Канады обыграла Германию и в 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею

В Тампере (Финляндия) завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась с национальной командой Германии.

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Первую шайбу забросили на восьмой минуте игрового времени - отличился Джон-Джейсон Петерка. Он вывел Германию вперед. На 11-й минуте матча Сэмми Блэ сравнял счет.

На 34-й минуте Германия вновь вышла вперед - отличился Даниэль Фишбух. Еще до конца второго периода Лоусон Круз восстановил равновесие.

На 45-й минуте Канада впервые вышла вперед - Бле оформил дубль. На 52-й минуте Тайлер Тоффоли удвоил преимущество канадцев в счете, а на 59-й минуте Скотт Лотон поставил точку в матче.

Таким образом, сборная Канады в 28-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею в своей истории.