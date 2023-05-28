Объявлена символическая сборная чемпионата мира по хоккею 2023 года 

Международная федерация хоккея (IIHF) огласила список из шести имен хоккеистов, которые заслужили попасть в символическую сборную чемпионата мира 2023 года. Соревнования состоялись в Латвии и Финляндии.

Сообщается, что лучшими спортсменами прошедшего хоккейного мирового первенства стали:

Вратарь: Артур Шилов (Латвия);

Защитники: Маккензи Уигар (Канада), Мориц Зайдер (Германия);

Нападающие: Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), Рокко Гримальди (США).

Добавим, что сегодня, 28 мая в финальном матче турнира сборная Канады одолела национальную команду Германии со счетом 5:2. Таким образом, канадцы стали чемпионами мира в 28-й раз в своей истории.

Следующий хоккейный мундиаль запланирован на период с 10 по 26 мая 2024 года и пройдет в Чехии.