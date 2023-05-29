Сборная России осталась на третьем месте рейтинга ИИХФ после ЧМ-2023

Международная федерация хоккея опубликовала обновленный рейтинг сборных после окончания чемпионата мира.
Напомним, что победу на турнире одержала сборная Канады, которая обыграла в финале Германию со счетом 5:2. Бронзовые медали впервые в своей истории завоевала сборная Латвия, обыгравшая в овертайме США (4:3).
Канада обошла в рейтинге команду Финляндии. Сборная России, которая не принимала участие в чемпионате мира, осталась на третьей позиции.
Рейтинг ИИХФ
1. Канада (4150 очков);
2. Финляндия (4080);
3. Россия (4050);
4. США (3940);
5. Германия (3835);
6. Швеция (3800);
7. Швейцария (3775);
8. Чехия (3735);
9. Словакия (3690);
10. Латвия (3610).
Добавим, что чемпионат мира 2024 года пройдет в чешских городах Прага и Острава.
источник: IIHF