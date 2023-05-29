Сборная России осталась на третьем месте рейтинга ИИХФ после ЧМ-2023

Международная федерация хоккея опубликовала обновленный рейтинг сборных после окончания чемпионата мира.

Напомним, что победу на турнире одержала сборная Канады, которая обыграла в финале Германию со счетом 5:2. Бронзовые медали впервые в своей истории завоевала сборная Латвия, обыгравшая в овертайме США (4:3).

Канада обошла в рейтинге команду Финляндии. Сборная России, которая не принимала участие в чемпионате мира, осталась на третьей позиции.

Рейтинг ИИХФ

1. Канада (4150 очков);

2. Финляндия (4080);

3. Россия (4050);

4. США (3940);

5. Германия (3835);

6. Швеция (3800);

7. Швейцария (3775);

8. Чехия (3735);

9. Словакия (3690);

10. Латвия (3610).

Добавим, что чемпионат мира 2024 года пройдет в чешских городах Прага и Острава.