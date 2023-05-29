Тренер «Адмирала» Тамбиев оценил уровень ЧМ без России

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что уровень чемпионата мира по хоккею сильно упал без сборной России.

«Чемпионат мира, как мне удалось посмотреть, оставил двоякое впечатление. Во-первых, нет сборной России, и уровень турнира упал в несколько раз. Очень мало было звезд из Национальной хоккейной лиги, да и трудно сказать, кто был такой звездой. Было очень много откровенно слабых команд по уровню. Те же чехи, шведы привезли немало игроков из внутреннего чемпионата, у чехов лучшим был 37-летний Роман Червенка», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, чемпионом стала команда Канады. Серебро завоевала Германия, а бронзовыми призерами стали латыши.

Сборные России и Белоруссии пропустили уже второй ЧМ подряд из-за санкций IIHF. Кроме того, минувшее первенство должно было пройти в Санкт-Петербурге, однако турнир перенесли в Финляндию и Латвию.