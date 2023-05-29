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Тренер «Адмирала» Тамбиев оценил уровень ЧМ без России

Результаты турнира во многом стали сенсационными.
29 мая 2023 09:29
автор: Александр Шульгин

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что уровень чемпионата мира по хоккею сильно упал без сборной России.

«Чемпионат мира, как мне удалось посмотреть, оставил двоякое впечатление. Во-первых, нет сборной России, и уровень турнира упал в несколько раз. Очень мало было звезд из Национальной хоккейной лиги, да и трудно сказать, кто был такой звездой. Было очень много откровенно слабых команд по уровню. Те же чехи, шведы привезли немало игроков из внутреннего чемпионата, у чехов лучшим был 37-летний Роман Червенка», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, чемпионом стала команда Канады. Серебро завоевала Германия, а бронзовыми призерами стали латыши.

Сборные России и Белоруссии пропустили уже второй ЧМ подряд из-за санкций IIHF. Кроме того, минувшее первенство должно было пройти в Санкт-Петербурге, однако турнир перенесли в Финляндию и Латвию.

источник: ТАСС
Тренер «Адмирала» Тамбиев оценил уровень ЧМ без России
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