«Ак Барс» в ближайшее время подпишет новый контракт с Билялетдиновым

Стало известно, когда «Ак Барс» подпишет новое соглашение с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.

Отметим, что 30 мая в Казанском кремле пройдет встреча главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с игроками клуба и тренерским штабом.

Как сообщает «Татар-информ», По итогам встречи Билялетдинов подпишет новый контракт с «Ак Барсом».

Напомним, что 68-летний специалист вернулся на пост наставника команды в декабре прошлого года, сменив Олега Знарка.

Билялетдинов привел »Ак Барс» к финалу розыгрыша Кубка Гагарина. Казанский клуб лишь в седьмом матче серии уступил московскому ЦСКА.