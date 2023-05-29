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«Ак Барс» в ближайшее время подпишет новый контракт с Билялетдиновым

Специалист трижды приводил команду к победе в Кубке Гагарина.
29 мая 2023 10:35
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, когда «Ак Барс» подпишет новое соглашение с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.

Отметим, что 30 мая в Казанском кремле пройдет встреча главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с игроками клуба и тренерским штабом.

Как сообщает «Татар-информ», По итогам встречи Билялетдинов подпишет новый контракт с «Ак Барсом».

Напомним, что 68-летний специалист вернулся на пост наставника команды в декабре прошлого года, сменив Олега Знарка.

Билялетдинов привел »Ак Барс» к финалу розыгрыша Кубка Гагарина. Казанский клуб лишь в седьмом матче серии уступил московскому ЦСКА.

источник: Татар-информ
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