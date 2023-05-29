Нападающий «Ак Барса» Панюков может перейти в «Авангард»

Форвард «Ак Барса» Кирилл Панюков может покинуть казанскую команду.

Как сообщает телеграм-канал агентства Winners, 26-летний хоккеист готов продолжить карьеру в «Авнгарде».

«Мы ведeм переговоры с хоккeйным клубом «Авангард» о перeходе Кирилла из «Ак Барса». Болeе точная информация будeт позже!» — гласит текст заявления агентства.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 44 матча, в которых набрал 11 (6+5) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Панюкова 4 (3+1) очка в 24 играх.

Добавим, что «Ак Барс» в финальной серии уступил московскому ЦСКА (3-4).