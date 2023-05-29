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«Авангард» объявил о приобретении Панюкова

Форвард перешел в омскую команду из «Ак Барса».
«Авангард» объявил о приобретении Панюкова
29 мая 2023 14:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Авангард"

«Авангард» объявил о выкупе у «Ак Барса» нападающего Кирилла Панюкова.

Контракт новичка омского клуба рассчитан на 3 года, размер выплаченной денежной компенсации не уточняется.

«Панюков – дисциплинированный, техничный нападающий с хорошим броском. Умеет играть по заданию. Форвард с правым хватом, что даст нашей команде опцию при розыгрыше большинства. «Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда», мы рассчитываем на характер и мастерство этого игрока в новом сезоне», - приводит пресс-служба «Авангарда» слова генменеджера клуба Антона Курьянова.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 44 матча, в которых набрал 11 (6+5) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Панюкова 4 (3+1) очка в 24 играх.

источник: ХК «Авангард»
«Авангард» объявил о приобретении Панюкова
«Авангард» объявил о приобретении Панюкова
Форвард перешел в омскую команду из «Ак Барса».
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