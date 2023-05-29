«Думал, что сломал ключицу». Самсонов - о травме в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов рассказал о повреждении, которое получил в розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, что 26-летний хоккеист был заменен в третьем матче серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Флоридой».

«Сначала думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. В раздевалке понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть», — приводит Sport24 слова Самсонова.

В минувшем регулярном чемпионате Илья провел 42 матча, отразив 91.9 процента бросков. В восьми играх плей-офф россиянин сумел отразить 89.8 процента бросков.