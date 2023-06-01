Ковалев стал помощником Жамнова в «Спартаке»

«Спартак» представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, одним из помощников главного тренера Алексея Жамнова стал Алексей Ковалев. Ранее он возглавлял «Куньлунь».

Также в тренерский штаб московской команды вошли: Игорь Уланов, Евгений Перов, Сергей Климкович (тренер вратарей) и Леонид Дмитриченко (тренер по физподготовке).

Напомним, что «Спартак» завершил минувший регулярный чемпионат на 9-м месте в таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.