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Ковалев стал помощником Жамнова в «Спартаке»

Ранее специалист работал в китайском клубе.
01 июня 2023 15:59
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, одним из помощников главного тренера Алексея Жамнова стал Алексей Ковалев. Ранее он возглавлял «Куньлунь».

Также в тренерский штаб московской команды вошли: Игорь Уланов, Евгений Перов, Сергей Климкович (тренер вратарей) и Леонид Дмитриченко (тренер по физподготовке).

Напомним, что «Спартак» завершил минувший регулярный чемпионат на 9-м месте в таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

источник: ХК «Спартак»
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