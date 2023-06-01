Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов высказался о возможном возвращении в Россию.

«Есть возможность вернуться в Россию? Хотелось бы ещё поиграть в НХЛ, чувствую, что и тут могу принести пользу.

Мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождёмся открытия трансферного рынка», - цитируют Орлова «Известия».

Напомним, Орлов в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги был обменян из «Вашингтона» в «Бостон». В составе «Брюинз» он набрал 17 (4+13) очков за 23 матча регулярного чемпионата НХЛ.