НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

Национальная хоккейная лига не разрешит российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

В январе этот вопрос уже обсуждался в руководстве Лиги, но окончательного решения принято не было.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», - заявил Дэйли.

В этом сезоне восьмой год подряд российский хоккеист станет одним из обладателей самого престижного хоккейного клубного трофея.

В финале сезона сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». В составе «Флориды» выступает голкипер Сергей Бобровский, который впервые в своей карьере может стать обладателем Кубка Стэнли. А в составе «Вегаса» форвард Иван Барбашев может стать двукратным его обладателей. Барбашев в 2019 году выиграл трофей в составе «Сент-Луис Блюз» и привез его в Москву.