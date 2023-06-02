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НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

В этом сезоне российский хоккеист гарантированно станет одним из его обладателей.
НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
02 июня 2023 13:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: NHL

Национальная хоккейная лига не разрешит российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

В январе этот вопрос уже обсуждался в руководстве Лиги, но окончательного решения принято не было.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», - заявил Дэйли.

В этом сезоне восьмой год подряд российский хоккеист станет одним из обладателей самого престижного хоккейного клубного трофея.

В финале сезона сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». В составе «Флориды» выступает голкипер Сергей Бобровский, который впервые в своей карьере может стать обладателем Кубка Стэнли. А в составе «Вегаса» форвард Иван Барбашев может стать двукратным его обладателей. Барбашев в 2019 году выиграл трофей в составе «Сент-Луис Блюз» и привез его в Москву.

источник: «РИА Новости»
НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
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В этом сезоне российский хоккеист гарантированно станет одним из его обладателей.
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