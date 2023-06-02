Контракты двоих россиян попали в рейтинг худших в НХЛ

The Athletic опубликовал рейтинг самых худших контрактов игроков НХЛ.

Соглашения с хоккеистами были проанализированы экспертами по соотношению цена-качество.

Отметим, что в список попали два российских игрока: защитник «Филадельфии» Иван Проворов и нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Контракт 26-летнего хоккеиста признали худшим в «Флайерз». Проворов получает 6,75 миллионов долларов в год. На счету Ивана 27 (6+21) очков в 82 встречах.

Кузнецов получает в «Кэпиталз» 7,8 млн за год. В активе 31-летнего хоккеиста 55 очков в 81 матче.