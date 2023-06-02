Ротенберг объяснил, почему считает СКА лучшим клубом в мире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что считает питерский клуб лучшим в мире.

«В 2011 году мы начали шаг за шагом строить лучший клуб в мире, как я считаю. СКА - лучший клуб в мире. Мы играем в России, в Европе. Лучший по многим показателям. Многие коллеги в Северной Америке признают это. Я много общаюсь с ними», - сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам минувшего сезона СКА не смог побороться за Кубок Гагарина, остановившись в финале Западной конференции, где питерские армейцы уступили московским одноклубникам.

В настоящее время в Санкт-Петербурге возводится новая 20-тысячная арена для команды.