ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ротенберг объяснил, почему считает СКА лучшим клубом в мире

Специалист дал неожиданную оценку своей команде.
02 июня 2023 22:15
автор: Александр Шульгин

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что считает питерский клуб лучшим в мире.

«В 2011 году мы начали шаг за шагом строить лучший клуб в мире, как я считаю. СКА - лучший клуб в мире. Мы играем в России, в Европе. Лучший по многим показателям. Многие коллеги в Северной Америке признают это. Я много общаюсь с ними», - сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам минувшего сезона СКА не смог побороться за Кубок Гагарина, остановившись в финале Западной конференции, где питерские армейцы уступили московским одноклубникам.

В настоящее время в Санкт-Петербурге возводится новая 20-тысячная арена для команды.

источник: Радио «Зенит»
Ротенберг объяснил, почему считает СКА лучшим клубом в мире
Специалист дал неожиданную оценку своей команде.
02.06.2023 22:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Стрип-клуб пообещал игрокам «Вегаса» пожизненные абонементы за победу в финале Кубка Стэнли
Решающая серия плей-офф стартует 3 июня.
02.06.2023 22:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Контракты двоих россиян попали в рейтинг худших в НХЛ
Контракты двоих россиян попали в рейтинг худших в НХЛ
Они признаны худшими в своих клубах.
02.06.2023 21:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Торпедо» планирует подписать нападающего «Торонто» Дер‑Аргучинцева 
Сделка находится на стадии обсуждения. 
02.06.2023 20:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какому клубу отказал Жафяров перед переходом в «Ак Барс»
По итогам сезона 2020/21 хоккеист претендовал на получение приза «Золотая клюшка».
02.06.2023 20:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мингачев продолжит карьеру в составе ЦСКА
Нападающий заключил новый контракт с клубом.
02.06.2023 20:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Окулов продлил контракт с ЦСКА 
Окулов продлил контракт с ЦСКА 
Хоккеист подписал новое двухлетнее соглашение с армейцами.
02.06.2023 18:57
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В «Вашингтоне» сообщили, что Овечкин был осведомлен о поиске нового главного тренера для клуба
В «Вашингтоне» сообщили, что Овечкин был осведомлен о поиске нового главного тренера для клуба
Ранее столичную команду возглавил Спенсер Карбери.
02.06.2023 16:56
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Лига Ставок Sochi Hockey Open» – самое яркое событие хоккейного лета
«Лига Ставок Sochi Hockey Open» – самое яркое событие хоккейного лета
В турнире примут участие четыре команды КХЛ.
02.06.2023 16:53
Хоккей
автор: Сергей Иванов
НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
В этом сезоне российский хоккеист гарантированно станет одним из его обладателей.
02.06.2023 13:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.