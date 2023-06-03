Браташ рассказал, что сподвигло его возглавить «Ладу»

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ рассказал, что заставило его принять предложение возглавить вернувшуюся в КХЛ команду.

«Долго не думал, потому что люблю свою работу и хочу работать. Все взвесил, обсудил все нюансы и быстро дал ответ. Сейчас у меня нет той загруженности в ФХР. В том числе из-за того, что мы не участвуем в международных соревнованиях, кроме тех, что организуем самостоятельно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в середине апреля совет директоров КХЛ принял решение включить «Ладу» в состав участников турнира сезона-2023/24. Тольяттинцы не выступали в КХЛ с 2018 года.

Команда будет играть в Восточной конференции.