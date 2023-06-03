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«Меньше всего беспокоюсь о Бобровском». Главный тренер «Флориды» - перед финалом Кубка Стэнли

Первый матч пройдет в ночь на 4 июня и начнется в 3:00 по московскому времени.
03 июня 2023 12:10
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о готовности вратаря Сергея Бобровского к финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

Напомним, что 34-летний россиянин впервые сыграет в решающем противостоянии плей-офф НХЛ,

«Из всeх игроков в команде Сергей будет тeм, о ком я беспокоюсь мeньше всего. У него свой распорядок дня, и он в полнoм порядке. Он неверoятный профессионал», — приводит Sportsnet слова Мориса.

Добавим, что Бобровский провел в текущем плей-офф 14 матчей, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков.

источник: Sportsnet.ca
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