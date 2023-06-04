Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом финальном матче Кубка Стэнли

В первом финальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джонатан Марчессо, реализовавший большинство, Теодор Ши, Зак Уайтклауд, Марк Стоун и Рейли Смит.
Гости ответили точными бросками Эрика Стаала в меньшинстве и Энтони Дюклер.
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел на площадке весь матч.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет также в Парадайсе 6 июня. Начало в 03.00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»