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Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом финальном матче Кубка Стэнли

Рыцари начали серию с победы.
Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом финальном матче Кубка Стэнли
04 июня 2023 08:18
автор: Александр Шульгин
автор фото: ХК "Вегас Голден Найтс"

В первом финальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джонатан Марчессо, реализовавший большинство, Теодор Ши, Зак Уайтклауд, Марк Стоун и Рейли Смит.

Гости ответили точными бросками Эрика Стаала в меньшинстве и Энтони Дюклер.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет также в Парадайсе 6 июня. Начало в 03.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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