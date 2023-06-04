НХЛ сделала заявление об инциденте Ничушкина в отеле 

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли обратился с заявлением по поводу произошедшего события в номере отеля форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него должным образом, хоккеист имеет право играть. В начале этой недели были опубликованы кадры с полицейских камер», — приводит слова Дэйли журналист Эллиотт Фридман в своих соцсетях.

Напомним, что ранее в номере отеля Ничушкина обнаружили пьяную девушку, которая нанесла удар врачу «Колорадо» и не была способна самостоятельно передвигаться. О криминальных действиях по этому эпизоду в полицию информации не поступало.