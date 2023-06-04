Бобровский высказался о поражении «Флориды» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвел итоги первого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда потерпела поражение от «Вегаса» со счетом 2:5.

«Это лишь первая игра финала. Это будет длинная серия. Впереди много хоккея. Мы играем, учимся и идем дальше. Я играл в хороший хоккей и провел солидную игру. У соперника было много хороших голевых моментов, и это было весело», — приводит слова российского голкипера пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в проведенном матче Бобровский отразил 29 бросков из 33-х. Вторая игра серии состоится 6 июня в Парадайсе (Невада).