Шестеркин: я бы удалял за попытки забить лакросс-голы, это неуважение к вратарю

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сказал. что считает неуважением к вратарю лакросс-голы.

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка не сошла или нет.

Но в целом мое мнение – я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», - приводит слова Шестеркина Sports.ru.

В нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 58 матчах Национальной хоккейной лиги, отразив в них 91,6 процента бросков.

В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).