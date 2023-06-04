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Шестеркин: я бы удалял за попытки забить лакросс-голы, это неуважение к вратарю

Россиянину не нравится пижонство игроков.
04 июня 2023 23:15
автор: Александр Кожевников

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сказал. что считает неуважением к вратарю лакросс-голы.

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка не сошла или нет.

Но в целом мое мнение – я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», - приводит слова Шестеркина Sports.ru.

В нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 58 матчах Национальной хоккейной лиги, отразив в них 91,6 процента бросков.

В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

источник: Sports.ru
Шестеркин: я бы удалял за попытки забить лакросс-голы, это неуважение к вратарю
Россиянину не нравится пижонство игроков.
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