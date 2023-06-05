Российский защитник Комаров помог «Квебеку» выиграть Мемориальный кубок

«Квебек» нанес поражение «Сиэтлу» в финале Мемориального кубка.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Патрика Руа. Отметим, что 2 (1+1) очка в матче набрал российский защитник Всеволод Комаров. На счету 19-летнего хоккеиста победная шайба.
Самым ценным игроком Мемориального кубка признан Джеймс Малатеста, который в четырех встречах забросил пять шайб.
В текущем сезоне комаров провел 62 матча в QMJHL, набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.
источник: «Советский спорт»