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Российский защитник Комаров помог «Квебеку» выиграть Мемориальный кубок

Права на хоккеиста в НХЛ принадлежат «Баффало».
05 июня 2023 08:56
автор: Александр Поволоцкий

«Квебек» нанес поражение «Сиэтлу» в финале Мемориального кубка.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Патрика Руа. Отметим, что 2 (1+1) очка в матче набрал российский защитник Всеволод Комаров. На счету 19-летнего хоккеиста победная шайба.

Самым ценным игроком Мемориального кубка признан Джеймс Малатеста, который в четырех встречах забросил пять шайб.

В текущем сезоне комаров провел 62 матча в QMJHL, набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.

источник: «Советский спорт»
Российский защитник Комаров помог «Квебеку» выиграть Мемориальный кубок
Права на хоккеиста в НХЛ принадлежат «Баффало».
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