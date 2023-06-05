Черчесов признался, что восхищен мастерством Овечкина 

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил карьеру и выступление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Является ли Овечкин уникумом в моих глазах? Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я люблю говорить о таком. Я желаю ему побить рекорд, установленный Гретцки. Надеюсь, что ему это достижение удастся», — приводит слова 59-летнего специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Овечкин занимает вторую строчку в списке бомбардиров в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету 37-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы. Он отстает от первого места, на котором располагается рекорд бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894) на 72 гола.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Вашингтону» не удалось пробиться в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года. Российский капитан столичного клуба провел в нынешнем сезоне 74 игры, в которых набрал 75 (42+33) очков.