ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Черчесов признался, что восхищен мастерством Овечкина 

Форвард «Вашингтона» является вторым бомбардиром в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. 
05 июня 2023 12:58
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил карьеру и выступление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Является ли Овечкин уникумом в моих глазах? Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я люблю говорить о таком. Я желаю ему побить рекорд, установленный Гретцки. Надеюсь, что ему это достижение удастся», — приводит слова 59-летнего специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Овечкин занимает вторую строчку в списке бомбардиров в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету 37-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы. Он отстает от первого места, на котором располагается рекорд бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894) на 72 гола.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Вашингтону» не удалось пробиться в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года. Российский капитан столичного клуба провел в нынешнем сезоне 74 игры, в которых набрал 75 (42+33) очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Черчесов признался, что восхищен мастерством Овечкина 
Форвард «Вашингтона» является вторым бомбардиром в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. 
05.06.2023 12:58
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» обменял Квартальнова на права на Голдобина
«Спартак» обменял Квартальнова на права на Голдобина
Громкий трансфер в КХЛ.
05.06.2023 12:45
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Российский защитник Комаров помог «Квебеку» выиграть Мемориальный кубок
Права на хоккеиста в НХЛ принадлежат «Баффало».
05.06.2023 08:56
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шестеркин: я бы удалял за попытки забить лакросс-голы, это неуважение к вратарю
Россиянину не нравится пижонство игроков.
04.06.2023 23:15
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бобровский высказался о поражении «Флориды» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли
Бобровский высказался о поражении «Флориды» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли
В первой игре финала турнира «коты» уступили «Вегасу» со счетом 2:5.
04.06.2023 09:05
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
НХЛ сделала заявление об инциденте Ничушкина в отеле 
Ранее в номере российского хоккеиста обнаружили пьяную девушку. 
04.06.2023 08:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом финальном матче Кубка Стэнли
Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом финальном матче Кубка Стэнли
Рыцари начали серию с победы.
04.06.2023 08:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Они пытаются вас запугать!» Гашек вновь выступил с громким заявлением о российских спортсменах
Чех продолжает демонстрировать антироссийские настроения.
03.06.2023 21:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Флориды» Бобровский рассказал, на сколько он худеет за один матч в НХЛ
Российский голкипер отметил, что изменил подход при подготовке к матчам.
03.06.2023 12:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Меньше всего беспокоюсь о Бобровском». Главный тренер «Флориды» - перед финалом Кубка Стэнли
Первый матч пройдет в ночь на 4 июня и начнется в 3:00 по московскому времени.
03.06.2023 12:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.