КХЛ и Фонбет выпустили «Гимн Болельщика»

Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией Фонбет, выпустили песню и клип под названием «Гимн Болельщика #ГОЛОСФОНБЕТКХЛ».

В течение юбилейного 15-го сезона КХЛ букмекерская компания Фонбет запустила проект – «Студия Болельщика #ГОЛОСФОНБЕТКХЛ». На хоккейных аренах, где проходили матчи Лиги, устанавливались специальные студии, где каждый желающий мог записать кричалку в поддержку любимой команды.

Студии в трех городах (в Омске, Уфе и Магнитогорске) работали стационарно, еще одна перемещалась по всей России и работала на матчах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле. Еженедельно КХЛ и Фонбет награждали самых громких и оригинальных авторов, а по итогам сезона были опубликованы результаты проекта. Самым громким стал болельщик московского «Динамо» Глеб, а самым громким городом стал Омск, обогнавший лидировавшую весь сезон Уфу.

Мелодия гимна целиком построена на звуках, которые были записаны на ледовых аренах во время матчей и тренировок: виражи, заточка коньков, удары в борт, щелчки клюшек и крики игроков. Второй частью композиции является шум трибун в синергии с кричалками, записанными в «Студиях Болельщика» в течение минувшего сезона. Созданием проекта занимались агентство креативных коммуникаций Blacklight и музыкальное агентство Fancy State, которые привлекли к работе команду продюсеров, артистов и музыкантов из 3-х стран. Двое из них, музыкальный артист CHESS и продюсер R17, также приняли участие в видеоклипе, в котором частично показан процесс создания композиции.