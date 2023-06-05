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«Трактор» подпишет контракт с канадским вратарем системы «Вашингтона»

В 2013 году хоккеист был выбран «Монреалем» на Драфте НХЛ под общим 36-м номером.
05 июня 2023 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков высказался относительно возможного перехода в команду канадского голкипера Зака Фукале.

Отметим, что 28-летний хоккеист играет в системе «вашингтона» и сейчас выступает в АХЛ за «Херши».

«Он квалифицированный голкипер, который давно рассматривает возможность продолжения карьеры в КХЛ. Здесь он хочет найти для себя новую мотивацию, повысить свой уровень игры. Как только он завершит выступление за «Херши», а мы получим разрешение от «Вашингтона» объявить о соглашении до 1 июля, когда у него заканчивается контракт, мы сделаем официальное заявление», — цитирует Волкова Sport24.

Добавим, что Фукале провел в НХЛ лишь четыре матча, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков.

В текущем сезоне АХЛ он сыграл 38 встреч. В среднем Фукале отражает 90,2% бросков при 21 победе.

источник: Sport24.ru
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