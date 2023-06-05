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Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг раскритиковал КХЛ

По словам шведского функционера, российский регулярный чемпионат «убил» европейский хоккей.
05 июня 2023 19:20
автор: Глеб Шевяков

Руководитель европейского хоккейного клубного альянса и экс-пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг негативно отозвался о Континентальной хоккейной лиге.

«КХЛ была ужасной. Она разрушила европейский хоккей, выступив против Лиги чемпионов и не позволив клубам выступать в ней. Надо учитывать, что участие в КХЛ сделало с иностранными командами. Как выглядели, например, «Слован» из Братиславы, «Йокерит» из Хельсинки, «Медвешчак» из Загреба, «Лев» из Праги, «Динамо» из Риги после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

Напомним, что КХЛ была основана в 2008 году для хоккейных команд России, Европы и Азии. Победителем регулярного чемпионата лиги в сезоне-2022/2023 стал питерский СКА, а обладателем Кубка Гагарина второй сезон подряд – ЦСКА.

источник: Sport Aktuality
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