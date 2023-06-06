Черчесов считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о нападающем и «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я это люблю говорить. Желаю ему побить этот рекорд, который установил Гретцки. Надеюсь, что дай бог ему это удастся», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что канадец лидирует в списке лучших снайперов НХЛ, имея на своем счету 894 заброшенных шайб. Российский хоккеист занимает второе место, отставая на 72 гола.