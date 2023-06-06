Бобровского заменили во втором матче финала Кубка Стэнли после четырех пропущенных шайб

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не доиграл до конца второй матч финала плей-офф НХЛ с «Вегасом».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Голден Найтс».

Бобровский вышел на лед в стартовом составе, но был заменен на 28-й минуте матча. К тому времени 34-летний голкипер пропустил четыре шайбы, отразив лишь девять бросков.

Отметим, что в прошлой игре (2:5) Сергей провел на льду почти все 60 минут. Голкипер также пропустил четыре шайбы, еще один гол был забит в пустые ворота.