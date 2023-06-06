Главный тренер «Флориды» рассказал, почему заменил Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис назвал причину замены российского голкипера Сергея Бобровского во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом».

Встреча завершилась поражением пантер со счетом 2:7. Бобровского после четырех пропущенных шайб заменили на Алекса Лайона.

«Мы можем играть лучше перед нашим вратарем, он был невероятным для нас. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — приводит пресс-служба НХЛ слова Мориса.

Отметим, что наставник «Флориды» не ответил на вопрос, кто из вратарей начнет следующий матч.

Третья встреча пройдeт 9 июня на площадке «Пантерз», начало — в 03:00 по московскому времени.