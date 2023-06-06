ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер «Флориды» рассказал, почему заменил Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли

Вратарь за два неполных матча пропустил восемь шайб.
Главный тренер «Флориды» рассказал, почему заменил Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли
06 июня 2023 08:47
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис назвал причину замены российского голкипера Сергея Бобровского во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом».

Встреча завершилась поражением пантер со счетом 2:7. Бобровского после четырех пропущенных шайб заменили на Алекса Лайона.

«Мы можем играть лучше перед нашим вратарем, он был невероятным для нас. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — приводит пресс-служба НХЛ слова Мориса.

Отметим, что наставник «Флориды» не ответил на вопрос, кто из вратарей начнет следующий матч.

Третья встреча пройдeт 9 июня на площадке «Пантерз», начало — в 03:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Главный тренер «Флориды» рассказал, почему заменил Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли
Главный тренер «Флориды» рассказал, почему заменил Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли
Вратарь за два неполных матча пропустил восемь шайб.
06.06.2023 08:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Вегас» стал первым клубом за 15 лет с пятью и более голами в первых двух играх финала Кубка Стэнли
Следующий матч пройдет в ночь на 9 июня по Москве.
06.06.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бобровского заменили во втором матче финала Кубка Стэнли после четырех пропущенных шайб
Бобровского заменили во втором матче финала Кубка Стэнли после четырех пропущенных шайб
Россиянин впервые играет в решающей стадии плей-офф НХЛ.
06.06.2023 08:24
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Вегас» разгромил «Флориду» во втором матче финала плей-офф НХЛ, Барбашев отдал передачу
«Вегас» разгромил «Флориду» во втором матче финала плей-офф НХЛ, Барбашев отдал передачу
Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе.
06.06.2023 08:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Черчесов считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Российский хоккеист занимает второе место, отставая на 72 гола.
06.06.2023 00:00
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Григоренко заявил, что «Салават Юлаев» имеет большие проблемы
У клуба существуют задолженности перед хоккеистами.
05.06.2023 21:37
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Анахайм» возглавил Кронин, претендовавший на пост наставника «Авангарда»
Специалист впервые возглавил стал главным тренером клуба НХЛ за 36 лет карьеры.
05.06.2023 19:56
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг раскритиковал КХЛ
По словам шведского функционера, российский регулярный чемпионат «убил» европейский хоккей.
05.06.2023 19:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Лучший снайпер «Монреаля» останется в команде на 8 лет
Кофилд второй год подряд становится лучшим снайпером.
05.06.2023 18:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Трактор» подпишет контракт с канадским вратарем системы «Вашингтона»
В 2013 году хоккеист был выбран «Монреалем» на Драфте НХЛ под общим 36-м номером.
05.06.2023 18:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.