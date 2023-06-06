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Нападающий «Флориды» Лунделль высказался об игре Бобровского после второго матча в финале плей-офф

Третий матч серии пройдет в ночь на 9 июня.
06 июня 2023 10:30
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Флориды Пантерз» Антон Лунделль поделился мнением об игре российского голкипера Сергея Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:7).

Напомним, что 34-летний хоккеист отразил всего девять бросков. Бобровский пропустил четыре шайбы и был заменен на Алекса Лайона.

«Сергей был нашим лучшим игроком. Он огромная, важная часть нашей команды. Мы всегда можем доверять Бобровскому, но нам нужно больше помогать ему. Нам нужно лучше играть в обороне. Мы дали слишком много шансов забить ему», — цитирует Лунделля The Athletic.

Добавим, что «Вегас» ведет в серии со счетом 2-0.

источник: The Athletic
Нападающий «Флориды» Лунделль высказался об игре Бобровского после второго матча в финале плей-офф
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