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Бывший пресс-секретарь ИИХФ считает, что нужно было разрешить легионерам расторгнуть контракты в КХЛ

Россия временно отстранена от чемпионатов мира.
06 июня 2023 12:37
автор: Александр Поволоцкий

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг высказался о ситуации с легионерами в КХЛ.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке в марте прошлого года. Эта опция была доступна футболистам до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие продлили до 30 июня 2023-го.

«ИИХФ должнa была расторгнуть контрaкты легионеров в КХЛ. ФИФА сделaла это, Россия подала на них в суд, но прoиграла. Логично, что ИИХФ тoже выиграла бы этoт суд. Игроки, которые были в КХЛ пoсле начала спецоперации, должны были имeть возможность уйти», — цитирует Шемберга Sport Aktuality.

Также функционер поддержал отстранение сборных России и Беларуси от крупных международных турниров.

источник: Sport Aktuality
Бывший пресс-секретарь ИИХФ считает, что нужно было разрешить легионерам расторгнуть контракты в КХЛ
Россия временно отстранена от чемпионатов мира.
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