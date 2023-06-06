Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг высказался о ситуации с легионерами в КХЛ.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке в марте прошлого года. Эта опция была доступна футболистам до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие продлили до 30 июня 2023-го.

«ИИХФ должнa была расторгнуть контрaкты легионеров в КХЛ. ФИФА сделaла это, Россия подала на них в суд, но прoиграла. Логично, что ИИХФ тoже выиграла бы этoт суд. Игроки, которые были в КХЛ пoсле начала спецоперации, должны были имeть возможность уйти», — цитирует Шемберга Sport Aktuality.

Также функционер поддержал отстранение сборных России и Беларуси от крупных международных турниров.