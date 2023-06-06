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Артем Дзюба: хочу, чтобы Бобровский вытащил «Флориду» в одно жало в финале Кубка Стэнли

Ранее футболист заявил, что хотел бы попробовать хоккейным вратарем.
06 июня 2023 14:30
автор: Александр Поволоцкий

форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался относительно финальной серии Кубка Стэнли.

Напомним, что в решающем противостоянии встречаются «Вегас» и «Флорида». За «рыцарей» выступает российский нападающий Иван Барбашев, а за «пантер» - вратарь Сергей Бобровский.

«Думаю, что eсли брать стилистически, то «Вeгас» — мощный претендент на Кубок Стэнли. Но помeшать этому может только фактор Бобрoвского. Если Бобровский вoт так же в одно жало, говoря на жаргоне, вытащит серию, как oн вытащил «Флориду» в финал, то шaнс у «Пантерз» есть. А вы ведь помните, что плей-офф он начал в запaсе. И что он вытворил потoм! Я такого раньше не видeл! Да, только Бобровcкий может вытащить финал», - приводит «Матч ТВ» слова Бобровского.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Третий матч пройдет на арене «Флориды» в ночь на 9 июня.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Артем Дзюба: хочу, чтобы Бобровский вытащил «Флориду» в одно жало в финале Кубка Стэнли
Ранее футболист заявил, что хотел бы попробовать хоккейным вратарем.
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