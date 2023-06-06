«Авангард» продлил контракты с тремя нападающими

Омский «Авангард» продлил контракты с нападающими Никитой Михайловым, Семеном Асташевским и Егором Круженковым, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.

Со всеми тремя хоккеистами подписаны двусторонние соглашения, рассчитанные на два года.

Михайлов в минувшем сезоне сыграл за «Авангард» три матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1». На счету 23-летнего Круженкова 11 матчей без набранных очков при коэффициенте полезности «-2». 22-летний Асташевский провел пять встреч в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями.

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